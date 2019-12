Gagliardini: “Inter in alto, inaspettato. Adesso riposo. Esposito meritato”

Roberto Gagliardini mantiene la calma dopo la sonora vittoria dell’Inter con il Genoa. Una vittoria importante per il morale (come il suo gol del 2-0), che arriva nel momento migliore, prima di una meritata sosta. Nelle parole riportate da “SportMediaset XXL”, l’italiano dedica un pensiero anche a Sebastiano Esposito, beniamino di giornata.

VITTORIA PER IL MORALE – La vittoria dell’Inter sul Genoa permette ai nerazzurri di chiudere l’anno in testa alla classifica. 42 punti come la Juventus, ma con una differenza reti che al momento premia l’Inter (qui l’articolo). Un risultato inaspettato, anche dagli stessi calciatori. Uno di questi è Roberto Gagliardini, che invoca prudenza parlando di scudetto: «Sì, nessuno si aspettava questo percorso, ma stiamo lavorando bene. Adesso l’importante è riposare un po’ in questa sosta e ripartire forte per il prossimo anno. Scudetto? Non ne parliamo, ma abbiamo tutte le possibilità».

ESPOSITO BENIAMINO – Gagliardini elogia poi il gesto di Romelu Lukaku, che lascia battere il rigore a Sebastiano Esposito. Una gioia meritatissima per il 17enne italiano, che diventa il secondo interista più giovane di sempre a segnare in A. Queste le parole dell’italiano, sul belga e sul giovane talento: «Gesto importante da parte sua (Lukaku, ndr). Esposito è un ragazzo giovane, se l’è meritato».