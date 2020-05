Gravina soddisfatto: “Ripartenza del calcio messaggio di speranza”

Gravina ha commentato la ripresa ufficiale del calcio e della Serie A (qui i dettagli). Dopo il via libera del tardo pomeriggio di oggi, il Presidente della FIGC sottolinea l’importanza delle decisioni prese. Di seguito le sue dichiarazioni

RIPRESA UFFICIALE – Gabriele Gravina è soddisfatto per la ripresa di calcio e Serie A: «La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile».