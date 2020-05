Alciato: “Lega Serie A, doppio appuntamento domani. Club in disaccordo”

In serata è arrivata l’ufficialità: il 13 giugno riprenderà la Coppa Italia, il 20 la Serie A (vedi articolo). Il campionato ricomincerà dalle 4 partite rinviate a febbraio. Una decisione di cui i club di Serie A non erano a conoscenza, come riporta Alessandro Alciato dagli studi di “Sky Sport”. In Lega Serie A sono previsti due incontri domani, in merito a questa decisione.

DOPPIO APPUNTAMENTO – In Lega Serie A si terranno due appuntamenti estremamente importanti. L’ordine del giorno è stato completamente stravolto dalla decisione di oggi, che sancisce la ripresa del calcio italiano. Il 13 giugno riprenderà la Coppa Italia, dalle semifinali. L’obiettivo è quello di disputare poi la finale il 17, così da chiudere la seconda competizione nazionale prima della ripresa della Serie A. Il campionato riprenderà invece sabato 20 giugno, dalle 4 partite rinviate a febbraio, tra cui figura Inter-Sampdoria. Una decisione di cui i club di Serie A non erano a conoscenza, secondo Alessandro Alciato. Il suo commento: «Domani ci sarà doppio incontro in Lega Serie A. Al mattino il Consiglio di Lega, rimasto aperto pochi giorni fa. poi alle 11.30 l’importantissima assemblea di Lega, a cui partecipano tutte le 20 società di Serie A. Domani dovranno decidere se confermare di riaprire il 20 giugno coi recuperi della 25^ giornata, oppure se andare avanti col campionato in maniera normale, e recuperare più avanti le partite rinviate. In questo momento, non tutte e venti le società di Serie A sono d’accordo col ripartire coi recuperi il 20 giugno. Aspettiamoci un’assemblea di Serie A molto più accesa del solito».