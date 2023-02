Giacchetta (DS Cremonese): «Con l’Inter ce la siamo giocata. Impatto positivo»

Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Radio Sportiva all’indomani della grande vittoria dei grigiorossi in Coppa Italia sulla Roma (vedi highlights), che ha seguito l’1-2 in casa con l’Inter. Da parte sua c’è la soddisfazione per il periodo sotto la guida di Ballardini, nuovo allenatore da un paio di settimane.

IN RIPRESA – La Cremonese è in semifinale di Coppa Italia, pur non avendo ancora vinto una partita in Serie A. Il direttore sportivo Simone Giacchetta vede questo exploit dovuto all’arrivo di Davide Ballardini: «Ha esordito contro il Napoli, poi abbiamo giocato a Bologna e abbiamo perso con l’Inter, pur giocandocela secondo me. Poi la partita di ieri sera. Anche per lui non è stato facile capire le nostre qualità e i nostri difetti, ma l’impatto è stato molto positivo. Sarà un periodo fitto: abbiamo giocato con l’Inter, ieri a Roma e ora giocheremo con il Lecce prima di andare a Napoli».