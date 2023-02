VIDEO – Roma-Cremonese 1-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Roma-Cremonese, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



UN’ALTRA IMPRESA – Roma-Cremonese 1-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato il Napoli agli ottavi la Cremonese fa un’altra vittima illustre, e stavolta pure nei novanta minuti regolamentari. La Roma forse pensa che sia facile, ma non fa i conti con la voglia d’impresa di Davide Ballardini. A metà primo tempo Cyriel Dessers lanciato a rete è steso da Rui Patricio, rigore netto nonostante molte discussioni in campo. Ci vuole un po’ per calciarlo, alla fine è lo stesso Dessers a trasformare al 28′ con battibecco successivo fra le due squadre. A inizio ripresa Charles Pickel mette in mezzo, prima deviazione e successivo clamoroso autogol di Mehmet Zeki Çelik: 0-2 al 49′. Da lì diventa un assedio della Roma, col portiere della Cremonese Mouhamadou Sarr che si oppone a una rovesciata di Lorenzo Pellegrini. Potrebbe accorciare Chris Smalling, ma manda incredibilmente a lato. Tammy Abraham si aggiunge agli sprechi, con un palo su azione poi fermata dall’assistente per un fuorigioco che in realtà non c’era. Dopo tantissime occasioni la squadra di José Mourinho accorcia al 94′ con un destro di Andrea Belotti, ma è troppo tardi. La Cremonese non arrivava alle semifinali di Coppa Italia addirittura dalla stagione 1986-1987, è un trionfo incredibile.

Video con gli highlights di Roma-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.