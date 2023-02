Skriniar, scelta fatta contro il Milan! La gestione di Inzaghi con Darmian (e Dumfries) – CdS

Milan Skriniar giocherà o no da titolare il derby con il Milan? Simone Inzaghi ha già fatto la sua decisione, tenendo conto anche dell’ottimo momento di Matteo Darmian. Ecco le scelte per il derby secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

IN DIFESA – Anche se a fine stagione si consumerà il divorzio, Inter e Milan Skriniar devono fare di tutto per trascorrere i prossimi mesi senza tensioni. Lo slovacco, difatti, a meno di sorprese, giocherà il derby con il Milan da titolare. Questa scelta porta inevitabilmente a un dubbio per quanto riguarda la corsia di destra, anche se Matteo Darmian dovrebbe avere la meglio su Denzel Dumfries, visto l’ottimo momento di forma. C’è comunque una stagione da portare avanti e la sfida con il Milan è sempre uno snodo importante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno