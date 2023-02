Coppa Italia, un trofeo da non sottovalutare: l’Inter conta su Inzaghi

La Coppa Italia è da sempre il trofeo più snobbato in Italia. L’Inter, campione in carica, è pronta a difendere il titolo puntando su Inzaghi.

COPPA – In Italia si pensa allo Scudetto e si sogna la Champions League. La Coppa Italia viene spesso vista come un ostacolo per le stagioni delle grandi squadre. Un impegno in più, da cui liberarsi il prima possibile. Spesso viene dimenticato che vincendola si accede direttamente in Europa. Chi non ha mai preso sottogamba questa competizione è Simone Inzaghi. In carriera Inzaghi conta già 2 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Fa sorridere che anche con la Primavera possa vantare 2 Coppe Italia e una Supercoppa.

INZAGHI – Inzaghi dà il meglio di sé quando si tratta delle coppe. I tifosi interisti si augurano sia così anche per la Champions League, anche se è ovviamente molto diverso. Nel frattempo la Coppa Italia rimane un obiettivo in casa Inter. Si tratta di un trofeo in cui con due vittorie sei in semifinale. Andata e ritorno e ci si gioca la finale. Cinque partite per vincere un titolo. Concludere la stagione con zero titoli o con uno è ben diverso. Vincere aiuta a vincere.

CAMMINO – L’Inter nel suo cammino ha incontrato Parma e Atalanta, ora giocherà contro la vincente tra Juventus e Lazio. L’altra semifinale sarà invece tra Fiorentina e Cremonese. Così ad occhio sembra più complicata la semifinale rispetto alla finale. Guai però a cadere nella presunzione in cui sono cascati Luciano Spalletti e José Mourinho. Inzaghi, rinominato mago delle coppe, lo sa bene.