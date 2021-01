Gattuso: Â«Juventus non in crisi nonostante l’Inter. Stiamo attentiÂ»

Gattuso: «Juventus non in crisi nonostante l’Inter. Stiamo...

Gattuso: «Juventus non in crisi nonostante l’Inter. Stiamo attenti»

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Secondo l’allenatore, i bianconeri non sarebbero in crisi nonostante la netta sconfitta di domenica contro l’Inter.

NIENTE CRISI – Nonostante la netta sconfitta a San Siro contro l’Inter, la Juventus resta comunque una squadra molto pericolosa. A sostenerlo è Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che domani affronterà proprio i bianconeri per la Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Se pensiamo che siccome hanno sofferto con l’Inter sarà una passeggiata sbagliamo. Dobbiamo rispettarli per i campioni e la grande mentalità che hanno. Se faremo le cose per bene avremo le nostre chance, ma affrontiamo un grande club e una grande squadra. Non credo a una Juventus in crisi, anzi, difficilmente loro sbagliano due partite di fila».