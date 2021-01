Vidal, elogio al compagno Romelu Lukaku: Â«Qui con la macchina!Â»

Vidal, elogio al compagno Romelu Lukaku: «Qui con la macchina!»

Arturo Vidal

Arturo Vidal elogia il compagno di squadra Romelu Lukaku. Il centrocampista cileno dell’Inter ha pubblicato una foto ad Appiano Gentile proprio insieme all’attaccante belga, definendolo “una macchina”.

MACCHINA – Allenamento oggi ad Appiano Gentile, dopo la grande vittoria di domenica sera in Inter-Juventus. Arturo Vidal, autore della rete dell’1-0, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram Stories in compagnia del compagno di squadra Romelu Lukaku. Un vero e proprio elogio quello del centrocampista, che ha definito – anche a ragione – una “macchina”. In tutto questo, si notano i sorrisi dei due, a ulteriore dimostrazione che nello spogliatoio nerazzurro il morale è molto alto e il gruppo molto unito.