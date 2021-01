Danilo: Â«Contro l’Inter brutta serata, dobbiamo essere piÃ¹ concentratiÂ»

Danilo: «Contro l’Inter brutta serata, dobbiamo essere più concentrati»

Condividi questo articolo

Danilo Juventus

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli valevole per la Supercoppa Italiana. Il bianconero ha sottolineato la brutta prestazione contro l’Inter, con l’occasione domani di riscattarsi.

VOGLIA DI RIFARSI – Una serata da dimenticare quella di domenica sera per la Juventus, dominata totalmente dall’Inter. Danilo, difensore della squadra bianconera, ha parlato in conferenza stampa proprio della partita di San Siro, sottolineando quanto sia importante doversi rifare dopo la brutta prestazione: «Quello che dobbiamo fare è fare qualcosa di diverso rispetto alla partita contro l’Inter. Dobbiamo essere più concentrati e più bravi dal primo minuto al novantesimo. Siamo fortunati che possiamo giocare già subito tre giorni dopo la serata di San Siro e farlo contro un avversario forte, è la partita giusta per dimostrare chi siamo».