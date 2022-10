Gasperini: «Secondi? Anche primi nelle prime 8, non ci avrei mai pensato!»

Gasperini, al termine di Empoli-Atalanta (vedi articolo), ha parlato della classifica molto interessante e prestigiosa degli orobici. La Dea si trova seconda, a -5 dal Napoli. All’ultima prima della sosta affronterà l’Inter

POSSIAMO MIGLIORARE − Gian Piero Gasperini convinto che l’Atalanta possa rimanere in alto: «Vittoria che ci dà soddisfazione perché abbiamo meritato nettamente. Non pensavo di essere dopo 8 giornate primi e adesso secondi. Stagione particolare perché alla vigilia c’era un dubbio: se partire con i giovani o mantenere molto dell’ossatura. Convinti che se miglioriamo tecnicamente avremmo più possibilità di stare in alto».