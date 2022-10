Bayern Monaco-Inter, Nagelsmann sorride: recupera un pezzo da novanta!

È già anti-vigilia di Bayern Monaco-Inter, ultima sfida del girone C di Champions League. Nagelsmann può strappare un grande sorriso, contro i nerazzurri disponibile una stella in avanti

OTTIMA NOTIZIA − Il Bayern Monaco recupera Leroy Sané. Il talentuoso attaccante tedesco, dopo aver saltato le gare contro Augsburg, Hoffenheim, Barcellona e Mainz, si è allenato con il gruppo questa mattina presso il centro sportivo dei bavaresi. Sicuramente un’ottima notizia per Julian Nagelsmann che può nuovamente contare su uno dei suoi giocatori migliori. Avvio importante di stagione per lui con ben 10 gol e 5 assist in queste prime 16 partite complessive. All’andata a San Siro, proprio Sané sbloccò il match della prima giornata. Gara poi terminata 2-0 per i tedeschi. Sicuramente il match dell’Allianz Arena avrà un sapore nettamente differente poiché sia l’Inter che il Bayern Monaco sono ormai qualificate agli ottavi di finale.