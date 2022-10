Mkhitaryan protagonista silenzioso: sintesi perfetta tra qualità e quantità

Henrikh Mkhitaryan continua a recitare un ruolo da protagonista nel centrocampo dell’Inter. E, anche se non sembra, sfodera una prestazione sontuosa anche contro la Sampdoria.

QUALITÀ AL POTERE – Henrikh Mkhitaryan è entrato nel mondo Inter in punta di piedi, ma si è inserito perfettamente nel sistema di gioco di Simone Inzaghi. E questo grazie alla sua sconfinata intelligenza calcistica, che lo porta a muoversi in modo funzionale. Facendosi trovare sempre al posto giusto, e senza sprecare energie inutili. Come si è visto anche ieri sera contro la Sampdoria, in cui ha giocato un’altra gara di qualità e quantità (qui la sua pagella).

PRESTAZIONE DI LIVELLO – Rispetto alle ultime due uscite, Mkhitaryan non ha trovato il gol stavolta. Ma non è da questi dettagli che si giudica il suo impatto nelle partite. Anche perché, con 2 tiri ha creato altrettante occasioni da gol (dati presi dal report della Lega Serie A), andando molto vicino alla terza rete consecutiva. In Inter-Sampdoria l’armeno ha toccato 45 palloni, sbagliando appena il 6% dei passaggi: tra i nerazzurri è stato il più preciso. Non ha poi fatto mancare il suo contributo in sostegno alla manovra offensiva, con 17 passaggi in avanti. Uniamoci poi 11,7 km percorsi, quasi gli stessi del compagno Nicolò Barella (11,8 km), più giovane di otto anni. In sintesi, l’ennesima prestazione non da protagonista assoluto, ma in cui si è reso un ingranaggio imprescindibile nella manovra dell’Inter.