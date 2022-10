Gasperini: «Atalanta da scudetto? Vediamo con Inter e altre. Un anno fa c’era Gosens»

L’Atalanta stasera ha battuto 2-1 il Sassuolo in rimonta ed è in testa da sola alla Serie A in attesa di Napoli-Bologna di domani (vedi articolo). Gasperini, nel post partita, rinvia il discorso obiettivi e ricorda che un anno fa i suoi volavano con altri giocatori come Gosens, ora all’Inter.

NON ECCEDERE – Gian Piero Gasperini non parla per ora di vertice. Le sue parole a Sky Sport: «Atalanta da scudetto? È troppo presto e non è che abbiamo dei sogni particolari. Incontrando un po’ tutte le squadre capiamo se possiamo competere. Abbiamo incontrato il Milan, la Roma, l’Udinese e adesso affronteremo la Lazio, il Napoli e l’Inter. Queste sono le partite che poi ti danno la sensazione di quanto puoi essere più o meno competitivo, giocando contro queste squadre. In questo campionato noi faremo bene la nostra parte, poi quanto in alto e dove arriveremo ci vogliono ancora parecchie partite per scoprirlo. Dipende molto dalla crescita che faremo di squadra».

LE PARTENZE – A DAZN, Gasperini ha aggiunto sul paragone con l’Atalanta della scorsa stagione: «Abbiamo perso tanti elementi, non sapevamo qual era l’impatto. Pensate solamente a Rafael Toloi, Berat Djimsiti, José Luis Palomino e Duvan Zapata, l’anno scorso di questi tempi avevamo ancora Robin Gosens, Josip Ilicic, Remo Freuler e Matteo Pessina. Sono giocatori importanti».