Precedenti Inter-Salernitana: l’anno scorso goleada in casa, prima di misura

Inter-Salernitana si giocherà domani alle 12.30 e sono tre i precedenti in casa coi campani. Nella scorsa stagione goleada, dopo che in precedenza si era dovuto sempre soffrire.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il quarto Inter-Salernitana giocato in casa dei nerazzurri. Fin qui percorso netto: tre giocate e tre vittorie. Il primo incrocio è lontanissimo nel tempo: 8 febbraio 1948, una vittoria per 2-1. Lo stesso risultato dell’altro, giocato il 29 novembre 1998. Lì però servì aspettare il 94′, quando un gran tiro da fuori di Javier Zanetti completò il ribaltone dopo che Diego Pablo Simeone aveva pareggiato il gol ospite di David Di Michele. La vittoria, che seguiva quella memorabile in Champions League contro il Real Madrid di metà settimana, non evitò il ribaltone in panchina. Il giorno dopo, in maniera molto discussa e ammettendo poi di aver sbagliato, Massimo Moratti esonerò Luigi Simoni. Con Mircea Lucescu a prendere il suo posto.

IL TOTALE – Nella passata stagione finì 5-0 il 4 marzo con tripletta di Lautaro Martinez (vedi highlights). Doppia marcatura multipla nella circostanza, perché dopo l’exploit dell’argentino (primi suoi centri nel 2022 in campionato) fece doppietta Edin Dzeko nel giro di cinque minuti. In tutto, quindi, 9 gol fatti e 2 subiti. Contando anche le partite in Campania, di precedenti l’Inter ne ha vinti in tutto 4 e la Salernitana 2 senza pareggi, per un totale di 14 reti a favore e 5 contro. Si è giocato soltanto in Serie A, senza incroci nelle coppe.