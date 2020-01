Gambaro: “Spinazzola puÃ² fare la differenza all’Inter, a una condizione”

Gambaro: “Spinazzola può fare la differenza all’Inter, a una condizione”

Spinazzola, nelle prossime ore, dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. Gambaro, ex calciatore e opinionista, dagli studi di “Novastadio” su Telenova promuove il colpo nerazzurro. A una condizione

GRANDE ACQUISTO (CONDIZIONATO) – Enzo Gambaro non ha dubbi sul prossimo innesto per Antonio Conte sulla fascia: «Leonardo Spinazzola va gestito, personalizzando l’allenamento. In quel ruolo nell’Inter ti fa la differenza. Se sta bene è un grande giocatore per la squadra nerazzurra».