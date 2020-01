Juventus imita Inter: poker all’Udinese in Coppa Italia. Higuain-Dybala top

Condividi questo articolo

Juventus senza freni contro l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Sarri è passata con l’agevole risultato di 4-0, mettendo in luce il buon periodo di forma. In particolare, Higuain e Dybala hanno rubato la scena: riviviamo le azioni salienti della partita

SENZA PROBLEMI – La Juventus risponde all’Inter anche in Coppa Italia: dopo il 4-1 nerazzurro al Cagliari, arriva il 4-0 all’Udinese. Tutto facile per i torinesi fin dal primo tempo: Higuain la sblocca su assist di Dybala al 16esimo, poi la Joya raddoppia su rigore. Nella ripresa il dominio prosegue: magia di Dybala per il 3-0. Douglas Costa mette il timbro finale su rigore per il poker. Ricordiamo che l’Inter sfiderà la Fiorentina nei quarti di finale.