Semplici: “Petagna? Mi auguro resti. E’ importantissimo”. Inter su Giroud

Semplici ha fatto il punto della situazione su Andrea Petagna, punta accostata all’Inter come vice-Lukaku nelle scorse settimane. Ora la priorità sembra Giroud. L’allenatore ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della SPAL, riportate da “Tuttomercatoweb”

INTER DECISA – I rumors che accostavano l’Inter ad Andrea Petagna vanno scemando. Ecco le parole di Leonardo Semplici: «Petagna resterà? Mi auguro di sì. Oggi era a riposo precauzionale, è un giocatore importantissimo per noi ma dobbiamo essere pià squadra, crescere tutti. Un solo singolo non risolve il problema». Pare chiaro, invece, come dopo il probabile addio ufficiale a Politano, i nerazzurri si fionderanno su Olivier Giroud.