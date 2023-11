Frattesi: «Scavetto a Trubin? Ci ho pensato ma contro il Benfica…»

Davide Frattesi in Ucraina-Italia si è trovato solo contro Trubin, vecchia conoscenza dell’Inter. Il centrocampista parla dell’occasione da gol avuta nel primo tempo.

VALUTAZIONI – Davide Frattesi, dopo essere andato vicinissimo al gol in Ucraina-Italia, risponde alle domande dei giornalisti di Rai 1. Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter, anche legate alla sua squadra di Club: «Sapevamo che se non fossimo riusciti a far gol nei primi 60′ poi sarebbe diventata complicata. Loro poi l’hanno messa più sul fisico e noi abbiamo un po’ sofferto ma alla fine è stata una buona partita. Pensato allo ‘scavetto’ a Trubin? Sì ma ricordando la partita di Champions League contro il Benfica mi ero accorta che il portiere usciva sempre in spaccata e ho pensato di infilargliela sotto le gambe. L’episodio da rigore nel finale? Da un’angolazione non sembra così evidente come nelle altre. Sembra che Cristante non lo tocca. Dal campo non ho visto praticamente nulla. Quanto contano le prossime avversarie? Sicuramente tanto perché prendere delle squadre più alla portato è fondamentale. Però siamo l’Italia campione in carica e andremo lì con tutte le nostre buone intenzioni per cercare ripetere qualcosa di fantastico».