Gravina: «Avevamo un impegno con gli italiani. Onore Spalletti!»

Gravina ha parlato al termine della partita pareggiata dall’Italia contro l’Ucraina per 0-0, che ha dato la qualificazione diretta a Euro 2024.

ONORE AL MERITO − Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha parlato così su Sky Sport: «Non è un peso, noi avevamo preso un impegno con tutti gli italiani. Dovevamo recuperare dopo una serie di ferite dal punto di vista sportivo. Abbiamo recuperato entusiasmo, fiducia e ritornato ad essere una squadra speciale. Si era rotto un incantesimo, onore al merito di Luciano Spalletti e alla sua voglia di dare alla squadra una fisionomia sia sul piano tecnico che caratteriale. Cambio? Ho sempre sperato in un cambiamento, non tanto per il tecnico. In questi 5 anni abbiamo conosciuto tensione e difficoltà, che hanno generato delle ferite. Ferite rimarginate in tempi rapidi, ho visto una squadra in crescita che ha dominato la partita al di là degli ultimi minuti. Siamo in Germania, abbiamo rischiato di non andarci, onore al merito di Luciano e di tutta la squadra».