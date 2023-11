Italia, solo 0-0 con l’Ucraina: ma finalmente arriva la qualificazione!

Ucraina-Italia, valida per l’ultimo turno di qualificazione a Euro 2024, termina 0-0. La gara tiene col fiato sospeso i tifosi fino al 90′, ma alla fine arriva la qualificazione.

QUALIFICAZIONE – Grande attesa per Ucraina-Italia, una sfida dal peso non indifferente per il futuro della squadra di Luciano Spalletti. Per l’occasione il CT azzurro si affida a numerosi giocatori dell’Inter, che scendono in campo fin dal primo minuto. Nel primo tempo della gara arrivano buone risposte dagli italiani, che riescono a dettare il gioco e a produrre una serie di occasioni pericolose. Fra questi c’è anche quella dell’interista Davide Frattesi, che al 29′ si ritrova a tu per tu con Trubin ma non riesce a stregare il portiere (tra l’altro accostato ai nerazzurri in estate). Nei secondi 45′ di Ucraina-Italia i ritmi azzurri si abbassano decisamente. E, se prima dell’intervallo gli uomini di Spalletti concedono poco, nel secondo tempo rischiano molto spesso di subire lo svantaggio. Tutta l’Italia cerca in qualsiasi modo di proteggere il risultato di pareggio, per ottenere la qualificazione. Nonostante i numerosi spaventi nel finale, con addirittura un episodio da rigore per i padroni di casa sfiorato al 90+4′, l’Italia riesce nell’impresa: lo 0-0 porta a Euro 2024.