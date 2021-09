FOTO − La Serie A celebra l’Inter: «18 gol in 5 gare, una macchina da gol»

L’Inter con i tre gol messi a referto ieri contro la Fiorentina ha raggiunto quota 18 gol in 5 partite. La Lega Serie A, tramite il proprio account Twitter, ha celebrato i numeri dei nerazzurri

NUMERI − Ieri sera l’Inter ha vinto in rimonta sul campo della Fiorentina per 1-3. Dopo un primo tempo dominato dai viola, la qualità dei nerazzurri è uscita nella ripresa ribaltando il risultato in soli tre minuti con Edin Dzeko e Matteo Darmian. Nel finale, tris fornito dal croato Ivan Perisic. Per l’Inter, sono quattro le vittorie in questo campionato più un pareggio contro la Sampdoria che la portano a quota 13 punti in classifica. Su Twitter, la Lega Serie A ha elogiato i numeri nerazzurri con un post: «18 gol in 5 gare, una macchina da gol».

I numeri attuali della squadra di Inzaghi sono migliori rispetto a quelli della scorsa annata a questo punto della stagione. Sia sui gol fatti (18 quest’anno vs 14 anno passato) che sul numero dei giocatori andati a segno (11 con Inzaghi, solo cinque con Antonio Conte).