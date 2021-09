Paventi: «Inter, partenza straordinaria. Pensare passo dopo passo»

Andrea Paventi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del grande avvio di stagione dell’Inter e di come i numeri siano migliorati rispetto all’anno passato. Qualche battuta anche sul calendario dei nerazzurri

AVVIO − Paventi riflette sui numeri della squadra: «Partenza straordinaria nei numeri, perché ha fatto soltanto un piccolo passo falso anche se a Genova poteva vincere. Questa è una squadra che segna di più rispetto lo scorso anno. Undici giocatori al gol contro i cinque della scorsa annata. Edin Dzeko ha fatto solo un gol in meno di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi sta andando molto bene nonostante le possibili difficoltà sul cambio panchina. L’Inter si è abituata contro la Fiorentina al sacrificio, ha tenuto botta nel primo tempo e poi è avvenuta una grande reazione nella ripresa. C’è autostima in questa squadra che le permette di non abbattersi mai, ha la consapevolezza di poter recuperare sempre e di combattere fino alla fine».

CALENDARIO − Questo il suo pensiero sulle prossime gare dell’Inter: «In Champions League contro lo Shakthar Donetsk sarà partita decisiva per il prosieguo, cosi come quella contro il Sassuolo prima della sosta. Ma bisogna pensare passo dopo passo, la curiosità per la gara contro l’Atalanta è la facilità delle due squadre di arrivare al gol. Un buon risultato permetterebbe ai nerazzurri di andare a giocare con una certa fiducia in Ucraina. Dopo la sosta, ci sono le gare contro Juventus ma anche Sheriff Tiraspol».