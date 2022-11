FOTO – Lukaku torna in gruppo col Belgio. Che grinta in allenamento!

Lukaku torna a lavoro in gruppo con il Belgio. Dopo il lungo stop con l’Inter, a causa dell’infortunio che ha fatto vacillare il Mondiale, il belga sembra sempre più vicino al recupero. I Red Devils mostrano sui social la grinta dell’attaccante nerazzurro nel corso dell’allenamento.

RITORNO IN GRUPPO – Romelu Lukaku sorride nell’allenamento con il Belgio (vedi articolo). Come mostra il tweet pubblicato dal profilo ufficiale dei Red Devils, nell’allenamento odierno l’attaccante dell’Inter si è unito ai suoi compagni di Nazionale. L’infortunio, che lo ha tenuto a lungo fuori dalla disponibilità nerazzurra, ha fatto vacillare anche la presenza del belga ai Mondiali in Qatar. Ora, però, il completo recupero fisico sembra sempre più vicino e Lukaku può sperare di dare il suo contributo in campo. Domenica il Belgio sarà impegnato nella sfida contro il Marocco.