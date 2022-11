Lukaku, chance già contro il Marocco? Progressi importanti con il Belgio ma non c’è fretta – Sky

Romelu Lukaku, così come dimostrato dalle immagini che arrivano dall’allenamento odierno del Belgio (vedi QUI), è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante dell’Inter può potenzialmente essere già a disposizione per la sfida con il Marocco, ma come ribadito da Sky Sport, non c’è motivo di affrettare i tempi.

NESSUNA FRETTA – Progressi importanti anche oggi per Romelu Lukaku che da ieri ha iniziato a lavorare con il gruppo e così è stato anche nella giornata di oggi. Bisognerà capire se riuscirà a giocare già contro il Marocco o, molto probabilmente, aspetterà la terza con la Croazia. La sua situazione attuale, però, impone cautela. Chiaro che in entrambe le partite non potrà giocare novanta minuti ma solo qualche scampolo di partita, così da essere nelle condizioni migliori per (eventualmente) le fai finali del campionato del Mondo (e con l’Inter).