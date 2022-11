Lautaro Martinez ammette gli errori, con l’Argentina non vuole più sbagliare

Lautaro Martinez vuole subito riscattare la prestazione deludente vista in Argentina-Arabia Saudita. In conferenza stampa (vedi QUI) l’attaccante dell’Inter ammette gli errori commessi da tutta la squadra.

GRANDE GRINTA – Lautaro Martinez vuole subito rimettere le cose in chiaro vincere la prossima partita con l’Argentina è l’unica modo per mandare un segnale. L’attaccante dell’Inter contro l’Arabia Saudita ha segnato due volte e in entrambe le occasioni il VAR gli ha annullato la gioia del gol. Nel secondo tempo, invece, non è stato mai cercato dai compagni e lui si è anche nascosto dietro il muro dell’Arabia Saudita. Già dalla partita con il Messico vuole tornare ad essere il grande punto di riferimento dell’attacco, soprattutto per la sua capacità di sacrificarsi e lottare su ogni pallone. Sarà una partita decisiva e solo una vittoria potrebbe risollevare l’Argentina in una classifica difficilissima. Inoltre, Lautaro Martinez vuole trovare a tutti i costi il primo gol al Mondiale dopo aver conquistato la Copa América.