Lautaro Martinez: «Persa la prima partita per colpa nostra! Concentrati con il Messico»

Lautaro Martinez in conferenza stampa insieme al Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha presentato l’importantissima sfida di domani con il Messico.

CONCENTRAZIONE – Lautaro Martinez in conferenza stampa ha presentato così la sfida di domani tra la sua Argentina e il Messico: «Eravamo molto entusiasti di iniziare la Coppa del Mondo con una vittoria. Penso che abbiamo perso a causa dei dettagli e dei nostri errori. Ma questa gara è passata e dobbiamo concentrarci sul Messico. Abbiamo dimostrato di essere organizzati e per la partita di domani sarà fondamentale. Sarà una finale. Dopo la partita con l’Arabia eravamo tristi, ma è già alle nostre spalle. Durante il Mondiale non c’è tempo di pensare, ora affrontiamo un avversario duro come il Messico che in passato abbiamo già affrontato. Dobbiamo pensare positivo e mantenere la calma».

SU MARADONA – Lautaro Martinez poi ha ricordato Diego Armando Maradona, scomparso esattamente due anni fa: «Sappiamo chi era Maradona per noi argentini, ma anche per tutto il mondo. Lo ricorderemo nel migliore dei modi, è un giorno triste per tutti. Speriamo domani di potergli regalare una gioia».