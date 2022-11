L’Argentina cambia faccia per il Messico. Altra possibilità per Lautaro Martinez

L’Argentina torna in campo domani sera per la seconda sfida dei gironi del Mondiale. Dopo l’esordio shock in Qatar, l’Albiceleste prova a cambiare assetto per battere il Messico. Lautaro Martinez, invece, ha un’altra possibilità per incidere con la maglia della Nazionale argentina.

CAMBIAMENTI – L’Argentina non può più sbagliare dopo il ko contro l’Arabia Saudita nella partita d’esordio al Mondiale. Gli Albiceleste, ora ultimi nella classifica del gruppo C, devono riuscire a battere il Messico per poter superare la fase ai gironi. Per questo Lionel Scaloni pensa ad alcuni cambi da fare per la partita di domani sera. Enzo Fernández e Lisandro Martínez, che nella prima sfida in Qatar sono partiti dalla panchina, contro i messicani saranno, probabilmente, tra gli undici titolari. Di conseguenza, Leandro Paredes dovrebbe lasciare spazio al calciatore del Benfica e Cristian Romero (che lamenterebbe un fastidio alla caviglia) al difensore del Manchester United. A meno che, come suggerisce il sito tnt.sports.com, non ci sia un cambio di schema, con Papu Gómez come alternativa per formare maggior contenimento. Lautaro Martinez (vedi articolo), invece, confermato ancora in coppia con Lionel Messi. Contro gli arabi i due attaccanti hanno raggiunto una discreta sintonia che, però, non è stata premiata a causa dei numerosi gol segnati in fuorigioco.

Fonte: tnt.sports.com