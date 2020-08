FOTO – Europa League, Barella candidato giocatore della settimana: come votarlo

Condividi questo articolo

Nicolò Barella con la sua prestazione mostrata contro il Bayer Leverkusen nel corso dei quarti di finale di Europa League, è tra i candidati della settimana.

UELPOTW – Nicolò Barella candidato giocatore della settimana in Europa League grazie alla prestazione messa in mostra contro il Bayer Leverkusen, dove tra l’altro è anche andato in gol sbloccando il risultato con un tiro dalla distanza. Lo ha annunciato l’Inter attraverso i social pubblicando anche il link per votare il centrocampista italiano.