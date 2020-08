Candreva non gioca piÃ¹: col Leverkusen scavalcato anche da Moses

Candreva non gioca più: col Leverkusen scavalcato anche da Moses

Antonio Candreva non mette piede in campo con la maglia dell’Inter dalla sfida col Napoli. Col Bayer Leverkusen gli è stato preferito anche Moses.

ANCORA ASSENTE – Da Atalanta-Inter Conte ha blindato le sue scelte di formazione, varando una squadra fisica, molto compatta, con meccanismi coordinati ed oliati. C’è in particolare un giocatore che ha pagato tutto questo. Un fedelissimo del tecnico, per di più. Si tratta di Antonio Candreva, che ormai non gioca dal 28 luglio. L’esterno romano, come già scritto, è totalmente scomparso nelle rotazioni. La gara col Bayer Leverkusen lo ha confermato. Di nuovo.

MOSES DAVANTI – Volete sapere il minutaggio di Candreva contro i tedeschi? Facile, zero. Uguale a quello ottenuto con Atalanta e Getafe. In panchina, fermo. Non risultando infortuni il caso inizia a farsi quantomeno curioso. Anche perché l’altro esterno destro di ruolo in rosa invece sta vedendo aumentare il suo minutaggio. Parliamo di Moses, anche lui fedelissimo di Conte. Con l’Atalanta aveva giocato un minuto. Col Getafe zero. Contro il Leverkusen è entrato e ha giocato una mezz’ora al posto di D’Ambrosio. Oggi nelle gerarchie sembra essere davanti. Ma di nuovo la domanda è che è successo a Candreva?