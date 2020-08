Castro: “Inter squadra forte e organizzata, studieremo i punti deboli”

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, dopo la vittoria maturata contro il Basilea nei quarti di finale di Europa League, in conferenza stampa ha parlato anche del prossimo avversario, cioè l’Inter.

CONTRO L’INTER – Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Basilea ha parlato anche dell’Inter suo prossimo avversario in Europa League: «Cosa posso dire dell’Inter? Al momento niente di specifico. Solo quello che vedono tutti, perché guardo le loro partite. È una squadra forte e ben organizzata. L’Inter può vincere l’Europa League ma possiamo farlo anche noi. Il nostro staff ha cominciato a studiare l’Inter. Da domani parleremo più nel dettaglio dell’avversario e dirò i punti di forza e di debolezza della squadra. Dobbiamo preparare la partita e rimettere in sesto i ragazzi».

Fonte: shakhtar.com