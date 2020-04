FOTO – Buon compleanno a Gagliardini! Oggi spegne 26 candeline

Oggi festeggia 26 anni il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini. Un momento difficile per il calcio e non solo, a causa dell’emergenza sanitaria. In attesa di poter festeggiare con tutta la sua famiglia e con i compagni dell’Inter, ecco gli auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Nato a Bergamo il 7 aprile del 1994, Roberto Gagliardini cresce nelle giovanili dell’Atalanta, prima di passare in prestito a Cesena, Spezia e Vicenza. Ritorna in nerazzurro nel 2016, dove gioca da titolare praticamente per tutta la prima parte di stagione, prima di essere acquistato dall’Inter a gennaio 2017. Ad oggi conta ben 79 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter, e nove gol totali (sei di questi a Genoa a Sampdoria).

Buon compleanno dalla Redazione di Inter-News.it, Roberto! Di seguito anche il tweet pubblicato dall’Inter attraverso il suo canale ufficiale.