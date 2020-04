Giroud spiazza l’Inter? La mossa a sorpresa da parte del Chelsea

Condividi questo articolo

Nonostante Olivier Giroud sia un giocatore di 33 anni, il Chelsea avrebbe intenzione di trattenere l’attaccante francese in scadenza a giugno e nel mirino dell’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal portale Football.london, le posizioni di Olivier Giroud e del Chelsea si sarebbero riavvicinate. Nonostante manchino pochi mesi al termine del contratto del centravanti transalpino e la nota politica dei Blues non di certo favorevole ai calciatori di età superiore ai 30 anni, non sarebbe escluso un rinnovo per la punta. Infatti una fonte vicina all’attaccante francese avrebbe dichiarato che si sarebbero svolte discussioni preliminari con il club londinese per un nuovo accordo.

RINNOVO – Sebbene non sia probabile un accordo fino a quando le misure di blocco per il Coronavirus nel Regno Unito non saranno allentate, gli agenti della punta avrebbero affermato che sarebbero stati avviati dei contatti iniziali per un nuovo contratto del proprio assistito. Probabile dunque un’offerta per una sola stagione da parte della società inglese. E a quel punto non sarebbe per nulla scontato il sì del giocatore. Naturalmente un’eventuale intesa complicherebbe non poco l’ipotesi dell’arrivo del francese all’Inter. Situazione in evoluzione. Nerazzurri alla finestra.