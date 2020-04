FMSI: “Coronavirus, tamponi e test anticorpi per gli atleti: la nostra guida”

Condividi questo articolo

Il presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), il professor Maurizio Casasco, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24” delle linee guida che sono fornite alle società sportive in vista della ripresa degli allenamenti dopo l’emergenza Coronavirus

CHIAREZZA – Maurizio Casasco, presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), fa chiarezza sull’emergenza Coronavirus: «Le condizioni per riprendere gli allenamenti sono stabilite dagli organi istituzionali. Non tocca a noi stabilire la data, spetta al governo, al Ministro dello sport e della salute. Era opportuno dare un punto fermo su quella che è l’evidenza scientifica: quando si riapriranno gli allenamenti saremo ad aggiornare le linee guida e le raccomandazioni. Ci saranno degli esami che valuteranno diversi aspetti. Da questa settimana si potrà inoltre vedere se un atleta negativo ha gli anticorpi, per capire quanto deve essere tutelato. Tra qualche settimana con un prelievo saremo in grado di capire l’immunità di una persona. Così da avere un’evidenza scientifica superiore alla ripresa degli allenamenti».

Fonte: Sky Sport.