Festa: “Inter-Cagliari importante per i sardi. Bastoni? Grande futuro”

Gianluca Festa, ex giocatore oggi allenatore, sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Inter-Cagliari, analizzando il momento delle due squadre. Una battuta, infine, su Nicolò Barella, ex della formazione sarda e Alessandro Bastoni.

REGOLARITA’ – Festa commenta la stagione dell’Inter, elogiando il lavoro di Antonio Conte: «L’Inter?Sta facendo molto bene, è una squadra che ha acquisito consistenza e regolarità nei risultati, cosa che mancava in passato. E’ una squadra solida e si vede la mano dell’allenatore. Per lo scudetto se la giocherà con la Juventus e la Lazio».

SU BARELLA E BASTONI – Infine un commento su Nicolò Barella, ex della partita, ed Alessandro Bastoni, difensore che sta facendo bene in stagione: «Barella? Non era facile per un ragazzo così giovane imporsi in una squadra come l’Inter. Bastoni? Mi piace tantissimo, è molto attento, ha un bel piede e Conte ha fatto bene a dargli fiducia. Ha grande personalità e prevedo un bel futuro».

sarà una partita fondamentale per la formazione sarda, che deve riscattare un periodo negativo. Ne è convintoPer il Cagliari è una partita importante, viene da 4 sconfitte e deve ritrovare serenità. Non sarà facile ma il Cagliari può giocarsela con tutti ed essere competitivo con tutti