VIDEO – Spinazzola vicinissimo, arma nuova: dribbling e assist. Tris Inter

Spinazzola all’Inter e Politano alla Roma. La trattativa prosegue in maniera spedita, tanto che nelle prossime ore potrebbero già esserci novità decisive. Andiamo alla scoperta in video del terzino che il campionato italiano ha già avuto modo di conoscere: caratteristiche nuove per Conte

DOPPIA D, MA 2 DIFETTI – Leonardo Spinazzola improvvisamente vicino a Milano, dopo l’accelerazione tra la Roma e Politano. L’Inter andrebbe a colmare la necessità di un nuovo esterno, integrando le caratteristiche degli altri calciatori in rosa. L’italiano può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, ma sull’out mancino è esploso, lì dove Conte ha ora più necessità. Rispetto a Biraghi e Asamoah, con cui completerebbe il trio mancino, Spinazzola ha la capacità di attaccare con costanza. Soprattutto è molto bravo nell’uno contro uno offensivo, saltando l’avversario per poi confezionare assist. Dribbling e duttilità sono quindi nel suo bagaglio, ma anche un paio di difetti. In primis, le condizioni fisiche spesso precarie che ne hanno condizionato l’esplosione definitiva, ma anche una fase difensiva da affinare. Di seguito il video con le sue migliori giocate.

Fonte: Video pubblicato dal profilo YouTube SVMM.