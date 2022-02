Ferri: «Inter sa quel che vuole! Barella-Brozovic miglior coppia in Serie A»

L’Inter ha reagito dopo la sconfitta don il Milan battendo la Roma in Coppa Italia e conquistando dunque le semifinali. Riccardo Ferri analizza la prestazione della squadra di Inzaghi a Mediaset.

FORZA – L’Inter, reduce dalla sconfitta nel derby, batte la Roma di José Mourinho conquistando le semifinali di Coppa Italia. Così Riccardo Ferri: «Questa è una squadra di grande personalità, anche le parole di Alexis Sanchez dimostrano che chi arriva dalla panchina se la vuole giocare con tutti (vedi articolo). Stasera è arrivata la risposta di tutta la squadra, dei reparti e dei singoli. Era stato detto di un attacco non all’altezza, Edin Dzeko e Sanchez hanno risposto alle critiche. L’Inter è una squadra che sa quello che vuole e che dopo una sconfitta un po’ contestata è riuscita a reagire con grande forza. Questa è l’Inter che abbiamo visto dall’inizio del campionato».

INTELLIGENZA – Ferri condivide la scelta di Inzaghi di non rinunciare a Dzeko: «È un campione e come tale riesce a interpretare qualsiasi tipo di partita, anche nel derby ha fatto un’ottima partita. Nella seconda parte del secondo tempo c’è stato un calo dell’Inter, poi è arrivata la reazione. Dzeko è intelligente, sa posizionarsi bene, sa coprire e aggredire l’avversario e soprattutto sa come mettersi col corpo e come indirizzare la palla verso la porta. Nicolò Barella ormai è una certezza, a volte passa inosservata la sua prestazione ma ha una tranquillità di palleggio impressionante, stasera è stato sfortunato. Penso abbia raggiunto una maturità impressionante e insieme a Marcelo Brozovic forma la coppia di centrocampo più forte in Serie A».