Sanchez manda un messaggio: «Inter a testa alta! Voglio giocare sempre»

Sanchez dopo Inter-Roma 2-0-, valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è detto felice per il gol realizzato oggi, mandando un segnale a Simone Inzaghi in vista della prossima partita di campionato. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

UN MESSAGGIO – Sanchez prima di Inter-Roma di Coppa Italia, su Sportmediaset ha parlato così: «Abbiamo giocato bene nel derby, però dobbiamo restare sempre svegli senza sbagliare. Noi siamo tranquilli, testa alta sempre. La Roma è una squadra forte e tutti lo sanno. Io voglio giocare sempre, più gioco e meglio mi sento, però la scelta è sempre del mister. Io lo dico sempre. È difficile dimostrare quando gioco cinque o dieci minuti».