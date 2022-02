Cesari: «Gol di Sanchez perfettamente regolare, vi spiego il caso dubbio»

Graziano Cesari, ex arbitro oggi opinionista, dagli studi di Mediaset ha detto la sua riguardo i casi dubbi di Inter-Roma. Uno in particolare è legato al gol di Sanchez.

UN CASO – Graziano Cesari ha parlato del caso dubbio sul gol di Alexis Sanchez: «Il direttore di gara è stato tecnicamente molto bravo. In occasione del gol di Sanchez c’è un contrasto di Arturo Vidal con Sérgio Olivera, non mi sembra che ci sia nessun fallo. Pairetto dal VAR convalida la rete ed è tutto regolare. Olivera si accorge di essersi allungato il pallone e cerca l’appoggio sul cileno, che non gli concede nulla, semplicemente un contrasto di gioco non ‘falloso’: gol perfettamente regolare».

SU MOURINHO – Cesari giustifica le parole del tecnico portoghese nel post partita di Inter-Roma: «José Mourinho non si presenta in conferenza stampa? La tutela di Nicolò Zaniolo è anche disciplinare, l’ammonizione di Zaniolo è accessiva, sta cercando il pallone, non c’è stata nessuna gomitata! Anche Mourinho non ha fatto niente oggi».