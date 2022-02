Marocchi: «Inter-Roma? Ha vinto la squadra più forte. Occhio a un vizio»

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport durante 23, ha ritenuto meritata la vittoria dell’Inter contro la Roma. Poi, richiama i nerazzurri su un particolare.

IL CAMPO − Per Giancarlo Marocchi, successo meritato dei nerazzurri anche se poi fa una considerazione: «Vince la squadra più forte nonostante vada un po’ più piano del solito. La Roma poteva avere qualcosa in più ma non è riuscita a creare. Nei momenti di dominio, sia nel primo che nel secondo tempo, c’è stata una parvenza di buona Roma. L’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato però non deve sempre provare a gestire, sembra un vizio. Può succedere di tutto».

AVVICINAMENTO − Marocchi ritiene che questa vittoria sia stata positiva in vista di Napoli: «Questa settimana mica male, derby giocato bene ma perso. Adesso è arrivata questa ottima vittoria in vista di uno scontro meraviglioso contro il Napoli ma l’Inter ha ancora una gara in meno. Deve giocare a Bologna, dove non è certa la vittoria. Però è un buon avvicinamento».