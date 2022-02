Compagnoni: «Inter, facilità clamorosa nel metabolizzare il KO del Derby»

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport durante 23, ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Roma elogiando la squadra di Inzaghi per aver metabolizzato immediatamente la sconfitta nel derby.

SUCCESSO − Maurizio Compagnoni sulla vittoria dei nerazzurri contro la Roma: «È stata una vittoria chiara, partita indirizzata da subito. L’Inter ha avuto una reazione importante, di una squadra che non risente dei passi falsi. Questa è un’ottima cosa. Dall’altro lato, la Roma è una squadra che ha sempre lo stesso problema, ossia non decolla e non si vede un percorso di crescita».

REAZIONE − Poi Compagnoni elogia le capacità reattive della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è ripartita serenamente, approccio perfetto e gol immediato, la squadra ha metabolizzato il KO contro il Milan con una facilità clamorosa. Il contraccolpo non c’è stato e all’orizzonte c’è una sfida importante contro il Napoli. Superato quello scoglio il cammino può essere in discesa».