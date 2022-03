Felipe Melo: «Ho i colori dell’Inter nel cuore, domenica so già per chi tiferò»

L’ex Juventus e Inter, Felipe Melo, ha parlato del Derby d’Italia Juventus-Inter. Il brasiliano non ha dubbi da che parte stare, innamorato dei colori nerazzurri

AMORE NERAZZURRO − Felipe Melo non ha dubbi per chi tiferà domenica: «Ricordo che l’Inter mi cercava e io volevo andare lì, non alla Juventus. Alla fine i bianconeri hanno pagato la clausola. Non potrei mai parlar male della Juventus, ma l’Inter è tutt’altra cosa. Ho questi colori nel cuore, non c’è bisogno di chiedermi da che parte starò».

Fonte: Grandhotelcalciomercato.com