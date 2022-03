Vidal già decisivo con Conte e Inzaghi lo sa: Juventus-Inter è la sua partita (di addio)

Vidal sente già da ora i fischi dell’Allianz Stadium, che probabilmente potrebbero caratterizzare la sua presenza a Torino (o forse no?). L’ex centrocampista bianconero sarà uno dei protagonisti più attesi in Juventus-Inter. A Inzaghi il compito di renderlo decisivo nel momento giusto come Conte nella passata stagione

IL TEMUTO EX – Il gol di Arturo Vidal in Inter-Juventus (2-0) della passata stagione rappresenta ancora oggi il momento della svolta. Il cambio delle gerarchie. E non solo in vetta alla classifica. La Serie A quel giorno ha realizzato che l’Inter di Antonio Conte (premiato con la Panchina d’Oro, ndr – vedi articolo) sarebbe andata fino in fondo. Ci si aspettava che il gol dell’altro cileno, Alexis Sanchez, in Supercoppa Italiana avrebbe avuto lo stesso significato. Non è stato così, purtroppo. Segnare a Milano contro la Juventus è “facile”, farlo a Torino diventa complicato. Per questo Juventus-Inter di domenica sera è la partita delle partite per Vidal. Il numero 22 nerazzurro affronterà il suo passato, forse per l’ultima volta a Torino. La permanenza di Vidal all’Inter e in Italia è in forte dubbio. Per non dire che è praticamente certo il suo addio a fine stagione. In Juventus-Inter gli si chiede l’ultima grande prestazione da “guerriero nerazzurro”, proprio come a gennaio 2021 guidato da Conte. Quasi sicuramente Simone Inzaghi rinuncerà a Vidal dal 1′, ma è proprio a partita in corso che dovrà fare la differenza. E sa che può. Poi ben venga l’addio a fine stagione. A tutto il mondo bianconerazzurro…