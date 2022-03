Giannichedda: «Inter, Brozovic il motore. Juventus leggermente favorita»

Giuliano Giannichedda, su Tutto Juve, ha parlato di Juventus-Inter. Per l’ex giocatore gara molto combattuto. Poi una considerazione su Brozovic e sul pronostico

EQUILIBRIO − Per Giannichedda sarà un Juventus-Inter combattuto: «Sarà un derby d’Italia importante, molto combattuto, le cui squadre si presentano con un solo punto di distanza. Era impensabile, qualche mese fa, pronosticare questo, visto che l’Inter era vicino a vincere lo scudetto e la Juventus era in difficoltà. E’ sempre una sfida particolare, nel caso in cui dovesse vincere la Juve riuscirebbe a scavalcare i nerazzurri».

MOMENTI − Secondo Giannichedda, le due squadre arrivano al match in modo diverso: «Sicuramente c’è stato un calo da parte dell’Inter, al contrario della Juventus che ha trovato una sua quadratura ed ha ottenuto più punti di tutti. Gli acquisti di gennaio sono stati importanti per l’entusiasmo e per il modo di giocare diverso con una dote offensiva più spiccata».

TIPO DI GARA − Il gioco di Inzaghi e Allegri, così Giannichedda: «Bisognerà vedere come stanno i calciatori. Forse è rischioso partire dall’inizio con il tridente ma potrebbe essere una soluzione ideale per far male. Allegri, sicuramente, avrà il polso della situazione sullo stato di salute dei suoi giocatori, credo sceglierà quelli più in forma. L’Inter farà la sua classica partita. L’obiettivo della squadra di Inzaghi sarà quello di provare ad imporre il dominio del gioco».

PRONOSTICO − Giannichedda leggermente sbilanciato verso la Juventus: «C’era un’esigenza diversa. La Juventus cercava di riprendere il proprio cammino ed era in difficoltà. Ora le cose sono cambiate. Il motore dell’Inter è Brozovic. Nel momento in cui lo si ferma va in difficoltà a livello di possesso. Il croato è importante, ma bisogna considerare che poi vai a perdere un uomo in mezzo al campo. Sono ragionamenti che andranno fatti bene. Sarà una partita da tripla. Ma vedo 51 a 49 la Juventus per livello di entusiasmo e voglia di rimanere lì in alto. La vedo favorita, ma di pochissimo»