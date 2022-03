Conte da record: «Condivido la Panchina d’Oro con staff e giocatori Inter!»

Conte porta a casa un altro premio per il suo lavoro all’Inter nella passata stagione. L’ex allenatore nerazzurro, attualmente sulla panchina del Tottenham, vince l’ultima edizione della Panchina d’Oro assegnata dal Settore Tecnico della FIGC. E si tratta di un record assoluto

RECORD AZZURRO – Altro riconoscimento per Antonio Conte, che è il vincitore della Panchina d’Oro per la stagione 2020/2021. L’ex tecnico dell’Inter è stato scelto dai propri colleghi come il miglior allenatore dello scorso Campionato di Serie A, totalizzando 20 voti. Al secondo posto Stefano Pioli (Milan) con 19. Completa il podio Gian Piero Gasperini (Atalanta) con 8. Praticamente tre ex interisti nei primi tre posti. Mai nessuno come Conte, però: questo è il sesto riconoscimento del Settore Tecnico in carriera, nonché la quarta Panchina d’Oro. Per Conte i complimenti sia del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sia del Presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, a cui l’attuale allenatore Tottenham risponde: «Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter». Queste le parole di Conte, recordman azzurro in panchina.

Fonte: Sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio [FIGC.it]