Pedullà: «Juventus-Inter? Inzaghi ha il quadruplo della pressione di Allegri»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ritiene Juventus-Inter decisiva in chiave corsa Scudetto. Secondo il giornalista, Inzaghi avrà molta più pressione di Allegri

GIORNATA DECISIVA − Pedullà non ha dubbi sul prossimo turno: «La pressione di Inzaghi rispetto ad Allegri è tripla tendente al quadrupla. C’è solo un risultato, il pareggio è penalizzante. Poi non vedo come il Milan possa sbagliare contro il Bologna. Dovrebbe accadere un qualcosa di eccezionale per non ottenere i 3 punti. Poi giocherà con il privilegio di sapere i due risultati di Juventus-Inter e Atalanta-Napoli. Sarà un turno decisivo in chiave Scudetto».