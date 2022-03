Bucciantini: «Inter, KO col Milan resta gara decisiva. È mancato Inzaghi»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di 23 su Sky Sport 24, ritiene il derby Inter-Milan ancora il match decisivo per il campionato. Responsabilità di Inzaghi sul KO

MANCANZA DI AGONISMO − Bucciantini ritiene Inzaghi responsabile in una gara ben precisa: «L’Inter, in questa stagione, ha oscillato tra il tanto che era rimasto e il tanto che è stato perso. La partita più decisiva del campionato rimane al momento il Derby di Milano tra Inter e Milan. Fino al 70′, i nerazzurri erano virtualmente a +10 dai cugini, vista anche la gara da recuperare col Bologna. In quella partita è mancato un po’ di agonismo da parte di Simone Inzaghi».