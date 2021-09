Facchetti: «Mi manca mio padre. In questo calcio ci sarebbe stato bene»

Facchetti, leggenda nerazzurra, manca sia come professionista che come uomo, per i valori che ha saputo trasmettere al mondo del calcio. Gianfelice, figlio di Giacinto, ha parlato proprio del padre ai media presenti ai Giacinto Facchetti Awards, premio dedicato allo storico capitano dell’Inter.

CIPE – Gianfelice Facchetti è tornato a parlare di suo padre Giacinto, indimenticabile leggenda dell’Inter e uomo dai grandi valori. Valori che oggi sono difficili da trovare nel mondo del calcio: «Mancano. Bisogna aggiungere a questo anche la capacità ogni tanto di indignarsi e di incavolarsi. Perché comunque in mezzo a tutto questo c’era poi questo aspetto. Quanto manchi al calcio lo devono dire quelli che lo vivono da dentro. Io posso dire che mi manca il padre, una persona a cui ho voluto molto bene, con cui ho vissuto anni meravigliosi con tutta la mia famiglia. In questo calcio credo che ci sarebbe stato ancora bene».