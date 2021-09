Zaccardo: «Dirigenti Inter hanno venduto ma comprato giocatori funzionali»

Cristian Zaccardo, campione del Mondo 2006, è intervenuto in collegamento su TMW Radio parlando dei dirigenti dell’Inter e di come siano stati bravi a lavorare sul mercato

MERCATO − Questo il parere di Zaccardo: «Hanno fatto oggettivamente bene. Hanno venduto e hanno comprato giocatori funzionali alla tipologia di gioco dell’allenatore Simone Inzaghi. Hanno incassato e comunque sono competitivi. Sono li, giocano, segnano. Quando i risultati non cambiano e vai a vedere il bilancio in positivo c’è ovviamente la soddisfazione dei dirigenti e del presidente». Zaccardo ha giocato in Italia per diverse maglie, tra cui Palermo, Milan e Parma, nonché per quella tedesca del Wolfsburg. Nel 2006, ha vinto il Mondiale con la Nazionale di Marcello Lippi.