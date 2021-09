Fiorentina-Inter: assenza di Correa anticipa una staffetta in attacco?

Fiorentina-Inter (domani alle 20.45) si giocherà senza Joaquin Correa, fermo per infortunio. Una situazione che anticipa una possibile staffetta per Inzaghi.

ASSENZA SICURA – Joaquin Correa non farà parte di Fiorentina-Inter domani sera (vedi convocati). L’argentino deve ancora riprendersi dalla contusione subita sabato contro il Bologna. Pertanto Simone Inzaghi perde un’importante opzione offensiva per il suo attacco. Completamente ristabilito invece Alexis Sanchez, che potrebbe trovare altri importanti minuti. Anche se difficilmente questo avverrà dal primo minuto.

STAFFETTA – Contro la Fiorentina, infatti, l’attacco dell’Inter tornerà a posarsi sulle spalle di Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe bisogno di riposo, motivo per cui sabato era partito dalla panchina. Salvo poi subentrare poi a Correa già al 29′, e innestando un’altra abbondante ora di gioco nelle sue gambe. Resta da vedere come Inzaghi intenderà impiegare Sanchez a gara in corso. La logica dice che il cileno potrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez, continuando a usare Dzeko come pivot. Al tempo stesso, i due sudamericani si sono sempre intesi bene quando hanno giocato assieme. Inzaghi lascerà quindi che il corso della gara contro la Fiorentina indichi la soluzione migliore per applicare la staffetta in attacco.